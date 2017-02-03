Перевозки пассажиров скоростными поездами холдинга "РЖД" продолжают расти

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спрос на перевозки пассажиров высокоскоростными и скоростными поездами холдинга "РЖД" продолжает расти, сообщает пресс-служба монополии.
Так, в январе 2017 года поездами "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом перевезено 357,5 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем в январе прошлого года.
Поездами "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки перевезено 36,9 тыс. пассажиров (+33%).
Между Москвой и Нижним Новгородом за отчетный период поездами "Стриж" перевезено 90,2 тыс. пассажиров (+3%).
Поездами Strizh/"Стриж" сообщением Москва - Берлин перевезено 2,2 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено 3,4 тыс. пассажиров.
Согласно сообщению, положительная динамика связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки.