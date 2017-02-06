Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе вырос на 49,5%, до 1,8 млн человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково по итогам января 2017 года обслужил 1,8 млн пассажиров и опередил на 7,3% январский максимум, который был достигнут в "рекордном" для аэропорта 2015 году. При этом объемы обслуживания авиаперевозок к январю 2016 года выросли на 49,5%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Количество обслуженных рейсов за отчетный период увеличилось на 19,5%, до 11,9 тыс.

Кроме того, пассажиропоток на четвертой неделе января показал активный рост и составил 233,2 тыс. пассажиров, что на 52,2% выше показателей прошлого года и на 10,9% выше аналогичного периода 2015 г.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток по итогам месяца составил 801 тыс., что на 34,6% больше чем в прошлом году. Наиболее востребованными маршрутами на внутренних воздушных линиях в прошлом месяце стали: Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды и направления Дальнего Востока.

Пассажиропоток на международных линиях увеличился более чем в два раза - до 279 тыс. пассажиров. Наиболее популярные направления - Тайланд (Пхукет, Бангкок), Индия (Гоа), а также Стамбул, Милан, Ларнака, Дубай.

Международный аэропорт Внуково ежегодно обслуживает более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя взлетно-посадочными полосами, длиной 3,5 тыс. и 3,06 тыс. м, пропускная способность аэропорта составляет 35 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года аэропорт обслужил 13,9 млн пассажиров (-11,8%).