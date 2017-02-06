Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчика

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Никита Жарков/. Инвесторы "Аэрофлота" опасаются, что дальнейшему росту капитализации компании может помешать возможное давление властей с целью решения социальных задач, беспокойство держателей акций перевозчика также вызывают призывы губернаторов и депутатов начать активнее регулировать цены на билеты "Аэрофлота". Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Аэрофлота" Алексей Германович, ссылаясь на данные ежегодного опроса инвесторов национального перевозчика, проведенного независимым IR-консультантом Ipreo.

На данный момент, согласно сайту компании, 51,17% акций компании находится в собственности РФ. В свободном обращении находится 41% акций "Аэрофлота", 34,8% из них у институциональных инвесторов, среди которых, согласно данным Bloomberg, Blackrock (0,45%), Pictet funds (1,41%), East capital asset management (1,38%), Vanguard group (1,17%), Ashmore group PLC (0,79%), Hsbc (0,76%), Handelsbanken fonder (0,68%), Prosperity capital management (0,66%), Allianz SE (0,59%), Neptune investment management (0,46%).

Германович был избран в совет директоров "Аэрофлота" летом 2016 года (номинирован фондом East Capital). Как независимый директор он представляет интересы этих инвесторов. При этом одной из своих приоритетных задач Германович ранее называл защиту компании от "излишнего количества нерыночных инициатив".

"Исходя из данных исследования, основным риском для дальнейшего роста капитализации "Аэрофлота", с точки зрения наших международных инвесторов, как и в прошлые годы, остается возможное давление со стороны государства для решения социальных задач. Этот риск называют ключевым 25% опрошенных, - сказал Германович. - Отдельно инвесторы отметили еще ряд факторов, связанных с государством, среди которых претензии со стороны ФАС (10%) и ухудшение имиджа России за рубежом (10%)".

Стоимость акций компании за год выросла до исторического максимума в 163,23 рубля. Чистая прибыль "Аэрофлота" по международным стандартам за 9 месяцев 2016 года составила 43,8 млрд рублей.

"На этом фоне, к сожалению, все чаще приходится слышать призывы губернаторов и депутатов различных уровней начать активнее регулировать "Аэрофлот", в частности его тарифы, - отметил член совета директоров компании. - Эти агрессивные высказывания мешают росту капитализации компании, усиливают беспокойство наших инвесторов и мы обсуждали, как бороться с этой проблемой на совете директоров в минувший четверг (2 февраля - прим. ред.)".

"Политические дебоширы"

По словам Германовича, некоторые депутаты требуют "устанавливать цены на билеты "Аэрофлота" в ручном режиме на тех направлениях, где кроме "Аэрофлота" летает еще несколько перевозчиков и ситуация с ценообразованием абсолютно конкурентная". "Многие из этих VIP-пассажиров, которых один из членов нашего совета метко назвал "политическими дебоширами", путают цены в "эконом-классе" с "бизнес-классом", а также не отдают себе отчета в том, что в группе "Аэрофлот", кроме премиального перевозчика, есть еще ряд авиакомпаний, повышающих мобильность населения по более умеренным ценам, включая авиакомпанию "Победа", - добавил он.

В опросе, который компания проводит ежегодно с 2012 года, приняли участие 12 международных инвестиционных фондов, которые суммарно контролируют порядка 22,4% акций компании. Это больше половины инвесторов, владеющих акциями "Аэрофлота", находящимися в свободном обращении. Также в опросе приняли участие 8 аналитиков, которые дают рекомендации по акциям авиакомпании.

Ранее депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов заявил, что между авиакомпаниями существует картельный сговор, в котором участвует также и "Аэрофлот". После ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро", власти регионов Дальневосточного федерального округа жаловались полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу на высокую стоимость авиабилетов "Аэрофлота". После этого ФАС сообщила о начале проверки стоимости авиабилетов "Аэрофлота" на Дальний Восток. О результатах этой проверки официально не сообщалось. Тогда же губернатор Приморского края Владимир Миклушевский назвал "Аэрофлот" монополистом.