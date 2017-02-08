В Кемерово в 2017 году удвоят финансирование и объемы ремонта дорог

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Объем ремонтных работ на дорогах Кемерово будет увеличен вдвое за счет участия в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Как сообщил в среду на совещании глава города Илья Середюк, областной центр Кузбасса получит по программе 625 млн рублей, аналогичную сумму направят местный и региональный бюджеты.

"Мы предусмотрели в 2017 году ремонт проезжей части на протяженности 61 км дорог (...) На ремонт дорог из 1 млрд 250 млн рублей будет направлено 1 млрд 120 млн рублей. В 2016 году мы отремонтировали 33 км дорог, было направлено 511 млн рублей на всю дорожную деятельность. То есть в 2017 году мы должны в два раза увеличить объемы работ", - сказал Середюк.

По его словам, ремонт проведут на основных дорогах с высокой степью износа и с колейностью, где наблюдается большая интенсивность движения, установят пять светофорных объектов, пять остановок пассажирского транспорта, 649 дорожных знаков (необходимых в том числе по предписаниям ГИБДД), а также восемь комплексов фото- и видеофиксации.

Как уточнил Середюк, за счет увеличения объемов работ удастся загрузить вдвое дорожные организации. "Мы привлекаем уже не одну-две организации, как у нас работали по итогам аукционов в 2016 году, а всех подрядчиков, которые качественно ведут ремонт автодорог. Мы предполагаем, что их деятельность по городу может увеличиться не менее чем в два раза. Мощности предприятий это позволяют, мы не будем сдержаны в выполнении работ из- за нехватки ресурсов, для этого у нас есть все - база, техника и трудовые ресурсы", - отметил глава города.

Середюк отметил, что у администрации перед дорожниками имеется задолженность за работы 2016 года - около 320-350 млн рублей. "Мы действительно с 2016 года остались должны за выполненные работы, но мы сразу договаривались (с подрядчиками), что часть финансирования будет в 2016 году, оставшаяся часть - в 2017 году. И сегодня мы по графику рассчитываемся за долги 2016 года. Что касается ремонтных работ 2017 года, то федеральные деньги поступят в стопроцентном объеме в 2017-м, и те работы, которые будут выполнены в 2017 году, будут полностью профинансированы в этом году", - уточнил он.

Власти областного центра отмечают, что участие города в госпрограмме, рассчитанной до 2025 года, позволит увеличить с 31% до 85% долю дорог Кемеровской агломерации (областной центр, включая прилегающие к нему дороги), соответствующих нормативным показателям, а также сократить количество мест концентрации ДТП - с 30 до 5.