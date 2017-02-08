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ФАС подписала мировое соглашение с Maersk и еще одним оператором по делу о картелях

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В ближайшее время может быть достигнуто мировое соглашение еще с тремя компаниями
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала мировое соглашение с компанией Maersk и еще одним контейнерным оператором по делу о картелях, сообщил ТАСС представитель ведомства, не уточнив название второго фигуранта. По его словам, в ближайшее время может быть достигнуто мировое соглашение еще с тремя компаниями.

"С Maersk и еще одной компанией подписали мировое соглашение. Еще с тремя находимся в стадии подписания мирового соглашения", - сказал он, не уточнив параметры соглашений.

Ранее ФАС оштрафовала контейнерных перевозчиков за картельные действия на 1,5 млрд рублей, в том числе Maersk - на 722 млн рублей.

В конце 2015 г. ФАС признала крупнейших контейнерных перевозчиков (A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) нарушившими закон о защите конкуренции. Компании совершали запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - Российская Федерация (Санкт-Петербург, Усть-Луга) в 2012-2013 гг.

ФАС установила, что в 2012-2013 гг. информация об установлении надбавок к ставкам фрахта (General Rate Increase, GRI) публиковалась на интернет-сайте одного из перевозчиков, после чего остальные участники рынка устанавливали такие же надбавки. "После очередного снижения ставок фрахта перевозчики снова относительно синхронно и единообразно устанавливали надбавку GRI с целью увеличения или поддержания цен", - говорится в справке ФАС, имеющейся в распоряжении ТАСС. По мнению антимонопольного ведомства, такие действия приводили к периодическому повышению цен и имели для потребителей негативный эффект.

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