ФАС подписала мировое соглашение с Maersk и еще одним оператором по делу о картелях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала мировое соглашение с компанией Maersk и еще одним контейнерным оператором по делу о картелях, сообщил ТАСС представитель ведомства, не уточнив название второго фигуранта. По его словам, в ближайшее время может быть достигнуто мировое соглашение еще с тремя компаниями.

"С Maersk и еще одной компанией подписали мировое соглашение. Еще с тремя находимся в стадии подписания мирового соглашения", - сказал он, не уточнив параметры соглашений.

Ранее ФАС оштрафовала контейнерных перевозчиков за картельные действия на 1,5 млрд рублей, в том числе Maersk - на 722 млн рублей.

В конце 2015 г. ФАС признала крупнейших контейнерных перевозчиков (A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) нарушившими закон о защите конкуренции. Компании совершали запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - Российская Федерация (Санкт-Петербург, Усть-Луга) в 2012-2013 гг.

ФАС установила, что в 2012-2013 гг. информация об установлении надбавок к ставкам фрахта (General Rate Increase, GRI) публиковалась на интернет-сайте одного из перевозчиков, после чего остальные участники рынка устанавливали такие же надбавки. "После очередного снижения ставок фрахта перевозчики снова относительно синхронно и единообразно устанавливали надбавку GRI с целью увеличения или поддержания цен", - говорится в справке ФАС, имеющейся в распоряжении ТАСС. По мнению антимонопольного ведомства, такие действия приводили к периодическому повышению цен и имели для потребителей негативный эффект.