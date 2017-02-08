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РЖД в 2017 году введут электронные очереди в кассы поездов дальнего следования

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Кроме того, будет внедрена электронная система оценки качества обслуживания пассажиров
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Система электронных очередей в кассы поездов дальнего следования будет введена в 2017 году на 24 вокзалах, заявил президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в ходе рабочей встречи с билетными кассирами ФПК (дочернее общество РЖД, осуществляющее перевозки пассажиров в дальнем следовании) и пригородных пассажирских компаний. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"В текущем году мы приступаем к реализации системы управления электронной очередью в кассовых залах вокзалов. На первом этапе планируем подключить к электронной очереди 24 крупнейших вокзалах России", - сообщил Белозеров.

Система управления электронной очередью - это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

В 2017 году система будет реализована на следующих вокзалах: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Белорусский, Курский, Киевский, Павелецкий, Рижский и Савеловский вокзалы Москвы, Московский, Финляндский, Ладожский, Балтийский и Витебский вокзалы Санкт-Петербурга, Калининград-Южный, Московский вокзал Нижнего Новгорода, Волгоград-1, Самара, Ростов-Главный, Екатеринбург, Казань- Пассажирский и Казань-Восстание, а также вокзалы Сочи и Адлер.

Кроме того, будет внедрена электронная система оценки качества обслуживания пассажиров.

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