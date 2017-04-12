Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. На Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-марте 2017 года было отправлено более 30,9 млн пассажиров, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В пригородном сообщении за отчетный период отправлено более 27,5 млн пассажиров, в дальнем следовании - более 3,3 млн. Пассажирооборот за три месяца текущего года составил порядка 3,5 млрд пасс-км (+0,7%).

В марте текущего года на ОЖД отправлено более 11,3 млн пассажиров (+4,8% к аналогичному периоду 2016 года). В пригородном сообщении - более 10,2 млн, в дальнем следовании - более 1,1 млн. Пассажирооборот в марте составил более 1,1 млрд пасс-км (-1,3%).