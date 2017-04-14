РЖД и Китайские желдороги расширят обмен данными при оформлении перевозок контейнеров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) договорились о расширении электронного обмена данными при оформлении перевозок контейнеров, сообщает пресс-служба российской компании.

"Стороны (РЖД и КЖД - прим. ред.) отметили высокую динамику железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай - Россия - Европа и договорились усилить работу по внедрению технологий электронного обмена данными, а также сошлись в своих оценках перспектив контейнерных перевозок - порядка 1 млн контейнеров в год", - говорится в сообщении.

Как отметил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, в настоящее время обмен бумажными документами не просто неэффективен, он наносит ущерб конкурентоспособности железнодорожного транспорта. По его словам, необходимо тиражировать практику оформления накладной ЦИМ/СМГС на разных маршрутах и в конечном итоге прийти к отправке контейнерных поездов "по расписанию".

Заместитель генерального директора корпорации "Китайские железные дороги" Хуан Минь в свою очередь заявил: "Грузовая база для транзита у нас есть, но для того чтобы привлечь ее на железнодорожный транспорт, необходимо отрегулировать вопросы, связанные с таможенным оформлением".

Делегации также договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам скоростной перевозки грузов. В частности, будет проработан вопрос организации демонстрационной перевозки грузов багажным поездом из Китая в Россию.

Переговоры затронули различные аспекты проектирования и строительства ВСМ "Москва - Казань". Cтороны отметили успешный ход проектно-изыскательных работ и готовность компаний к дальнейшему сотрудничеству.

По итогам переговоров подписан протокол о дальнейших действиях в совместной работе.