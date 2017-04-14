РЖД в I квартале привлекли более 500 тыс. тонн дополнительных грузов на Южно-Уральскую ж/д

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе-марте 2017 года привлекло 516,4 тыс. тонн дополнительных грузов на сеть Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
"В целях привлечения дополнительных объемов грузов клиентам на ЮУЖД предоставляются комплексные транспортно-логистические услуги, разрабатываются индивидуальные решения с привлечением ресурсов дочерних и зависимых обществ холдинга "РЖД". Благодаря этому в 1 квартале 2017 года на железную дорогу с других видов транспорта было переключено 516,4 тыс. тонн грузов", - говорится в сообщении.
По данным ЮУЖД, это позволило освободить автодороги от 17 тыс. груженых тяжеловесных машин.
В основном, дополнительные объемы погрузки поступили от промышленных предприятий строительного комплекса, расположенных на станциях Речная и Сатка Златоустовского региона ЮУЖД, станциях Челябинск-Грузовой, Дубровка, Новоабзаково, Тамерлан, Нижнеувельская Челябинского региона ЮУЖД, станции Круторожино Оренбургского региона ЮУЖД.