Между Красноярском и Дудинкой на время закрытия аэропорта Алыкель будет ходить теплоход

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Частный теплоход "Профессор Близняк" будет перевозить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск на время реконструкции предстоящим летом аэропорта Алыкель в Норильске. Об этом сообщила администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

"Для определения наиболее удобного маршрута этого теплохода с 20 марта по 10 апреля текущего года на официальном сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района проводился интернет-опрос, в котором всем желающим предлагалось выбрать маршрут: Дудинка - Красноярск или Дудинка - Игарка, откуда потом самолетами можно будет вылететь в Москву, Красноярск, Новосибирск. По результатам опроса, 82% респондентов проголосовали за прямой рейс по реке Енисей Дудинка - Красноярск", - говорится в сообщении.

Вместимость теплохода - 197 пассажиров. Планируется, что судно совершит 15-17 рейсов и перевезет 5-6 тыс. пассажиров. Продолжительность маршрута из Красноярска в Дудинку составит два с половиной дня, по линии Дудинка - Красноярск - четыре с половиной.

Стоимость билетов на теплоход "Профессор Близняк" не будет отличаться от тарифов на уже эксплуатируемых в данном направлении теплоходов. Они установлены правительством Красноярского края. Билеты появятся в продаже в мае.

Как сообщалось ранее, также по маршруту Красноярск - Дудинка будет курсировать два теплохода АО "Пассажирречтранс" (находится в собственности края): "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов", вместимостью 250 пассажиров каждый. Теплоход "Профессор Близняк" был приобретен у края промысловым хозяйством "Енисей".

В период с 1 июня по 15 сентября 2017 года будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель, услугами которого пользуется большинство жителей Норильска и Таймыра при поездке на "большую землю". Перевозки будут осуществляться с использованием малой авиации.