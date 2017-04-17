Авиакомпания Nordwind откроет рейс между Москвой и Чувашией с 19 апреля

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УЛЬЯНОВСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Дополнительный авиарейс Чебоксары-Москва откроется с 19 апреля в Международном аэропорте Чебоксар. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
"В дополнение к уже имеющимся в расписании чебоксарского аэропорта ежедневным утренним и вечерним рейсам добавляется дневной. С 19 апреля открывается дополнительный авиарейс Москва-Чебоксары авиакомпании Nordwind"", - сказал собеседник агентства.
Рейсы запланированы три раза в неделю - по средам, четвергам и субботам. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Boeing 738. Цена перелета составит от 1 800 рублей. Кроме стандартных, в кассах намерены реализовывать билеты по дополнительному тарифу "Эконом-комфорт".
На данный момент из Международного аэропорта Чебоксар рейсы до Москвы осуществляют авиакомпании "ЮТэйр" и "Победа".
Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. "Нордавиа" занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ, является прямой наследницей традиций гражданской авиации Русского Севера. Аэропорты базирования расположены в Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре, Нарьян-Маре, Москве, Санкт-Петербурге. В семи городах открыты представительства и офисы продаж авиабилетов.