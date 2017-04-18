Авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы между Москвой и Чувашией

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УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Дополнительный авиарейс Чебоксары-Москва откроется с 19 апреля в международном аэропорте Чебоксар, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
"В дополнение к уже имеющимся в расписании чебоксарского аэропорта ежедневным утренним и вечерним рейсам добавляется дневной. С 19 апреля открывается дополнительный авиарейс Москва-Чебоксары авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Рейсы запланированы три раза в неделю - по средам, четвергам и субботам. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Boeing 738. Цена перелета составит от 1 800 рублей, кроме стандартных, в кассах реализуют билеты по дополнительному тарифу "Эконом-комфорт".
В настоящее время из международного аэропорта Чебоксар рейсы до Москвы осуществляют авиакомпании UTair и "Победа".
Авиакомпания Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпании включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам.