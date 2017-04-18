Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы между Москвой и Чувашией

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 10:16 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Boeing 738
Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Дополнительный авиарейс Чебоксары-Москва откроется с 19 апреля в международном аэропорте Чебоксар, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"В дополнение к уже имеющимся в расписании чебоксарского аэропорта ежедневным утренним и вечерним рейсам добавляется дневной. С 19 апреля открывается дополнительный авиарейс Москва-Чебоксары авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.

Рейсы запланированы три раза в неделю - по средам, четвергам и субботам. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Boeing 738. Цена перелета составит от 1 800 рублей, кроме стандартных, в кассах реализуют билеты по дополнительному тарифу "Эконом-комфорт".

В настоящее время из международного аэропорта Чебоксар рейсы до Москвы осуществляют авиакомпании UTair и "Победа".

Авиакомпания Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпании включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама