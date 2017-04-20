ОВК начнет размещение акций в рамках SPO 26 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) начнет дополнительное публичное размещение (SPO) обыкновенных акций 26 апреля, говорится в сообщении компании. Окончание размещения намечено на 5 мая.

Ранее ОВК объявила о намерении разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на Московской бирже. Цена акции будет определена советом директоров, исходя из рыночной стоимости, и объявлена до начала размещения. Брокером размещения назначен "Открытие Брокер". Совместными букраннерами размещения выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон". По словам генерального директора ОВК Романа Савушкина, акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки ОВК.

В конце апреля 2015 г. ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. В IPO ОВК приняли участие более 50 инвесторов. В конце мая 2016 года ОВК провела SPO, в ходе которого разместила 7,867 млн акций на 5 млрд руб. (640 руб. за акцию) или 93% акций всей допэмиссии.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят предприятия по выпуску грузовых вагонов и комплектующих - "Тихвинский вагоностроительный завод", "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", транспортный оператор UNICON 1520, лизинговая компания RAIL1520, Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран- Экспресс". Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ- менеджменту ОВК.