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Астраханский судозавод "Лотос" начал строительство сухогруза для компании "Аншип"

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 15:46 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
По информации пресс-службы губернатора, стоимость контракта - 800 млн рублей
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АСТРАХАНЬ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Торжественная церемония закладки сухогруза проекта RSD-49 прошла в Астрахани на судостроительном заводе "Лотос" в рамках II международного Каспийского технологического форума "Технокаспий-2017".

Судно строится для компании "Аншип" (входит в холдинг "АнРуссТранс") по лизинговой схеме (лизингодатель - "Гознак- лизинг"). "Сухогруз будем использовать на внутренних водных путях - в Балтийском, Средиземном, Каспийском морях, в Азово-Черноморском бассейне. Номенклатура грузов разная: подходит для крупногабаритных грузов, для проектных грузов", - сказал представитель группы компаний "АнРуссТранс" Борис Караваев.

По информации пресс-службы губернатора, стоимость контракта - 800 млн рублей. Сдать заказ должны в июне 2018 года. Как отметил руководитель дирекции программы "Суда река-море" ОСК Сергей Итальянцев, для астраханского завода это не новый проект, "для этого заказчика здесь было построено два таких сухогруза, что говорит о доверии".

"Сейчас завод расширяет свои компетенции, строит не только транспортные суда, здесь размещен заказ на круизное судно. Заканчиваются переговоры на размещение нижегородской компанией заказа на строительство двух речных круизных судов, в ближайшее время этот заказ также будет размещен на заводе", - добавил Итальянцев, заметив, что до конца года завод может получить еще и заказ на серию танкеров.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ), а также входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, крупнейшая судостроительная компания России). Сейчас на верфи строятся круизное судно проекта PV300VD, два танкера-химовоза проекта RST-25. В сентябре прошлого года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки.

Международный Каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" открылся в Астрахани сегодня и продлится до 22 марта. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии. В рамках форума пройдут пленарные и секционные заседания, семинары, выставки, фестиваль студенческой науки, отборочный тур Всероссийского кулинарного чемпионата.

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