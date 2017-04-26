На двух из четырех литовских КПП на границе с РФ образовались многочасовые очереди фур

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ВИЛЬНЮС, 26 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Водители грузовых автомобилей, стоящих в очереди на двух из четырех международных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Калининградскую область РФ, будут ожидать пропуска через границу от 4 до 7 часов. Об этом свидетельствуют постоянно обновляемые данные на сайте дирекции КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.
Так, на КПП "Кибартай" въезда в Калининградскую область по состоянию на 09:30 мск ожидало 60 машин. По прогнозу ведомства, на пересечение границы им потребуется около 7 часов. Согласно регламенту дирекции, такое скопление большегрузов оценивается как повышенный поток автомобилей. В выходные на этом переходе очередь составляла 80-90 фур.
Ликвидировать очередь фур ни в понедельник, ни во вторник не удалось, она лишь уменьшилась до 60-70 машин. В текущем году это самые большие очереди на литовско-российских КПП.
В среду очередь - пока незначительная - образовалась и на КПП Панемуне. Там по состоянию на 09:30 мск находится 15 фур, которые пропустят в течение 4 часов.