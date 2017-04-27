ТМХ завершил сертификацию серийной продукции на соответствие регламентам Таможенного союза

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ТМХ завершил сертификацию серийной продукции на соответствие регламентам Таможенного союзаТранспорт 27 апреля, 13:59
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МОСКВА, 27 апреля./ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершило сертификацию всей серийной продукции на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза (ТР ТС) "О безопасности железнодорожного подвижного состава", сообщает пресс-служба машиностроительного холдинга.
С момента начала в 2014 году работы по сертификации продукции в соответствии с требованиями ТР ТС, предприятия холдинга получили более 100 сертификатов.
Последними были сертифицированы локомотивы "Коломенского завода" - пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К и пассажирский тепловоз ТЭП70БС.
Отмечается, что среди продукции ТМХ уже имеются образцы, которые получили сразу сертификаты Таможенного союза (не сертифицировались в соответствии с требованиями национального законодательства). Это тепловозы Брянского машиностроительного завода 2ТЭ25КМ и ТЭМ19, магистральный грузовой электровоз переменного тока производства Новочеркасского электровозостроительного завода 4ЭС5К, электропоезда постоянного и переменного тока Демиховского машиностроительного завода ЭП2Д и ЭП3Д, а также вагоны локомотивной тяги Тверского вагоностроительного завода - 61-4483 (для сопровождения грузовых и хозяйственных поездов), 61-4495 (для перевозки спецконтингента), 61-4492 (пассажирский двухэтажный с местами для сидения).
В настоящее время в процессе сертификации находятся новые тепловозы производства Брянского машиностроительного завода - маневровый ТЭМ28 и магистральный грузовой 3ТЭ25К2М.
Наличие сертификата - обязательное требование для всего железнодорожного подвижного состава. Получение сертификатов позволяет без ограничений эксплуатировать технику во всех странах Евразийского экономического союза - России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.
До 1 августа 2014 года сертификация в России проводилась на соответствие нормам безопасности на железнодорожном транспорте в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Эти сертификаты действуют до 1 августа 2017 г.
Предприятия "Трансмашхолдинга" выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.