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Погрузка на сети РЖД в апреле выросла на 3,9% - до 105,3 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 10:25 UTC+3 МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Погрузка в январе-апреле 2017 года, по оперативным данным, составила 410,4 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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©  Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в апреле 2017 года выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 105,3 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за апрель 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% и составил 205 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 7,4% и составил 261,2 млрд тонно-км.

Погрузка в январе-апреле 2017 года, по оперативным данным, составила 410,4 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, железными дорогами было погружено в январе-апреле 2017 г. каменного угля - 119,9 млн тонн (+9,2% к январю - апрелю 2016 года), кокса - 3,7 млн тонн (+3,5%), нефти и нефтепродуктов - 80,5 млн тонн (+1%), руды железной и марганцевой - 35,6 млн тонн (-0,6%), черных металлов - 23,9 млн тонн (+0,1%), лома черных металлов - 4,1 млн тонн (+11,9%), химических и минеральных удобрений - 19 млн тонн (+5,7%), цемента - 6,9 млн тонн (-1,4%), лесных грузов - 15 млн тонн (+3,7%), зерна - 6,7 млн тонн (+1,8%), строительных грузов - 40 млн тонн (-3,7%), руды цветной и серного сырья - 6,7 млн тонн (-0,5%), химикатов и соды - 8,9 млн тонн (+2,7%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 11 млн тонн (+14,1%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 813 млрд тарифных тонно-км (+7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 040,8 млрд тонно-км (+ 7,2%).

Ранее вице-президент РЖД Салман Бабаев говорил, что компания прогнозирует рост погрузки по итогам апреля 2017 года на 3,8%, в мае - на 3%.

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