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Авиарейсы между Краснодаром и турецким Самсуном запустят 13 мая

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 12:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, мая. /ТАСС

В "РусЛайне" ожидают, что в летний сезон загрузка авиарейсов составит 70-80%

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КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" запустит рейсы между Краснодаром и турецким портом Самсун с 13 мая. До этого полеты по данному направлению не выполнялись, сообщила во вторник пресс-служба "Базэл Аэро", управляющей компании краснодарского аэропорта.

"Из международного аэропорта Краснодар с 13 мая 2017 года открывается новое направление в Самсун. Полеты будет выполнять авиакомпания "РусЛайн" на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 с частотой один раз в неделю, по субботам", - уточнили в "Базэл Аэро".

Из Краснодара в Самсун рейс будет отправляться в 15:05 мск, и прибывать в 16:10 мск. Из Турции самолет будет вылетать в 17:00 мск и приземляться в Краснодаре в 18:00 мск.

В авиакомпании "РусЛайн" уточнили, что рейсы будут осуществляться до конца летнего сезона, а затем, до 1 декабря, авиасообщение временно прекратится из-за реконструкции аэропорта в Самсуне. С 1 декабря рейсы запустят снова, и они будут выполняться круглый год. В "РусЛайне" ожидают, что в летний сезон загрузка авиарейсов составит 70-80%.

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