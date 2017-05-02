Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле 2017 г. выросли на 9,2%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. По оперативным данным, в апреле 2017 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 89,8 млн пассажиров, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, сообщила пресс-служба компании. Из них в пригородном сообщении отправлено 82,52 млн пассажиров (+9,8%), в дальнем следовании - 7,23 млн (+2,9%).

Пассажирооборот в апреле 2017 г., в том числе в пригородном сообщении составил 2,49 млрд пасс-км (+1,4%), в дальнем следовании - 5,75 млрд пасс-км (-0,6%).

Всего в январе-апреле 2017 г. отправлено 333,9 млн пассажиров (+10,3% к январю - апрелю 2016 г.), из них в дальнем следовании - 27,6 млн пассажиров (+0,4%), в пригородном сообщении - 306,3 млн (+11,3%).

Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2017 г. снизился на 0,3% к уровню прошедшего года и составил 31,3 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 9,4 млрд пасс-км (+4,8%), в дальнем следовании - 21,9 млрд пасс-км (-2,3%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в январе-апреле 2017 г. перевезено 32 млн пассажиров. В том числе в апреле совершено около 8,8 млн поездок.