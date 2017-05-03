Пассажиропоток аэропорта Симферополя в январе-апреле увеличился на 6,7%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь в январе-апреле 2017 года обслужил 819,2 тыс. пассажиров, что на 6,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщила пресс-служба аэропорта.

Количество взлетно-посадочных операций за первые четыре месяца года составило 6507 единиц (+3,3%).

В апреле пассажиропоток составил 257,5 тыс. человек (+6,9%), количество взлетно-посадочных операций - 1962 единицы (+1,8%).

Лидером перевозок в апреле стала авиакомпания "Аэрофлот", которая перевезла 62,17 тыс. человек.