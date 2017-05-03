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Пассажиропоток аэропорта Симферополя в январе-апреле увеличился на 6,7%

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 14:49 UTC+3

В апреле пассажиропоток вырос на 7% - до 257,5 тыс. человек

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© Владимир Смирнов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь в январе-апреле 2017 года обслужил 819,2 тыс. пассажиров, что на 6,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщила пресс-служба аэропорта.

Количество взлетно-посадочных операций за первые четыре месяца года составило 6507 единиц (+3,3%).

В апреле пассажиропоток составил 257,5 тыс. человек (+6,9%), количество взлетно-посадочных операций - 1962 единицы (+1,8%).

Лидером перевозок в апреле стала авиакомпания "Аэрофлот", которая перевезла 62,17 тыс. человек.

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