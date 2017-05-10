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Пассажиропоток уральского аэропорта Кольцово за майские праздники вырос более чем на треть

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 13:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

С 1 по 9 мая Кольцово обслужил 120 тыс. пассажиров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово вырос за майские праздники на 34% относительно аналогичного периода 2016 года, сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.

"С 1 по 9 мая аэропорт Кольцово обслужил 120 тыс. пассажиров, на 34% улучшив результат относительно аналогичного периода предыдущего года. Интерес населения к выездному туризму стремительно возвращается, количество обслуженных на международных рейсах пассажиров в майские праздники выросло на 80%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидером среди курортов стала Анталья (Турция). "С 1 по 9 мая на этом направлении было обслужено почти 17 тыс. пассажиров, что в 3,8 раза превысило результат российского конкурента Турции - Сочи. Десятка наиболее востребованных у направлений по итогам майских праздников выглядит следующим образом - Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Ларнака, Дубай, Прага, Санья и Душанбе", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что количество пассажиров, обслуженных на международных воздушных линиях в майские праздники, существенно превысило результаты аналогичного периода не только 2016, но и 2015 года, когда на рынок еще не оказывало влияние закрытие чартерного сообщения с Турцией.

"Отметим, что многие пассажиры последний раз сталкивались с ситуацией нахождения в зоне ожидания или паспортного контроля туристов сразу с нескольких рейсов два- три года назад. Непривычное для некоторых из них оживление обстановки в международном терминале связано с увеличением объемов перевозок и уплотнением расписания", - сказали в аэропорту.

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