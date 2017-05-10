МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Алексей Шило назначен директором по коммерческой деятельности РЖД - генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), сообщается в пресс-релизе РЖД.

Отмечается, что в его обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок. Должность вице-президента РЖД, которую ранее занимал Салман Бабаев, курировавший данное направление работы, была упразднена.

С февраля 2015 года Алексей Шило занимал в РЖД должность начальника департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура", а с февраля 2017 года он стал генеральным директором ЦФТО.

Центр фирменного транспортного обслуживания является обособленным подразделением РЖД. Основная задача филиала - формирование доходной части бюджета компании за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В состав ЦФТО входит 16 структурных подразделений по всей территории РФ.