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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Алексей Шило назначен директором по коммерческой деятельности РЖД - генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), сообщается в пресс-релизе РЖД.
Отмечается, что в его обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок. Должность вице-президента РЖД, которую ранее занимал Салман Бабаев, курировавший данное направление работы, была упразднена.
С февраля 2015 года Алексей Шило занимал в РЖД должность начальника департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура", а с февраля 2017 года он стал генеральным директором ЦФТО.
Центр фирменного транспортного обслуживания является обособленным подразделением РЖД. Основная задача филиала - формирование доходной части бюджета компании за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В состав ЦФТО входит 16 структурных подразделений по всей территории РФ.