Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алексей Шило назначен директором по коммерческой деятельности РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Должность вице-президента РЖД, которую ранее занимал Салман Бабаев, курировавший данное направление работы, была упразднена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Алексей Шило назначен директором по коммерческой деятельности РЖД - генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), сообщается в пресс-релизе РЖД.

Отмечается, что в его обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок. Должность вице-президента РЖД, которую ранее занимал Салман Бабаев, курировавший данное направление работы, была упразднена.

С февраля 2015 года Алексей Шило занимал в РЖД должность начальника департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура", а с февраля 2017 года он стал генеральным директором ЦФТО.

Центр фирменного транспортного обслуживания является обособленным подразделением РЖД. Основная задача филиала - формирование доходной части бюджета компании за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В состав ЦФТО входит 16 структурных подразделений по всей территории РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама