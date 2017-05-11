Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ледокол "Таймыр" проложит каналы по льду Енисея против заторов при паводке

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 11:53 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, мая. /ТАСС

Работы по прокладке противозаторных прорезей будут проводиться 13 и 14 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Ледокол "Таймыр" проложит каналы во льду Енисея (протовозаторные прорези - ред.) против заторов во время предстоящего ледохода и паводка в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ледоколом "Таймыр" на реке Енисей планируется проведение работ по прокладке противозаторных прорезей. Работа будет проводиться 13 мая на участке протоки Ситковская - Грибановская, 14 мая во второй половине дня в районе островов Никитинский - Фунтусовский", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент кромка льда на реке Енисей находится 35-40 км ниже села Подкаменная Тунгуска Туруханского района, что в более одной тысячи км от Дудинки - районного центра Таймыра. По состоянию на 08:00 по местному времени в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей составил 533 см, прибавил 9 см за сутки, в районе поселка Потапово - 130 см, прибавил 11 см за сутки.

По данным администрации района, затопление причалов дудинского морского порта (происходит ежегодно - ред.) ожидается 18-20 мая. Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня.

"Таймыр" - атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Отличается уменьшенной осадкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама