Ледокол "Таймыр" проложит каналы по льду Енисея против заторов при паводке

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Ледокол "Таймыр" проложит каналы во льду Енисея (протовозаторные прорези - ред.) против заторов во время предстоящего ледохода и паводка в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ледоколом "Таймыр" на реке Енисей планируется проведение работ по прокладке противозаторных прорезей. Работа будет проводиться 13 мая на участке протоки Ситковская - Грибановская, 14 мая во второй половине дня в районе островов Никитинский - Фунтусовский", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент кромка льда на реке Енисей находится 35-40 км ниже села Подкаменная Тунгуска Туруханского района, что в более одной тысячи км от Дудинки - районного центра Таймыра. По состоянию на 08:00 по местному времени в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей составил 533 см, прибавил 9 см за сутки, в районе поселка Потапово - 130 см, прибавил 11 см за сутки.

По данным администрации района, затопление причалов дудинского морского порта (происходит ежегодно - ред.) ожидается 18-20 мая. Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня.

"Таймыр" - атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Отличается уменьшенной осадкой.