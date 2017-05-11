Чистая прибыль APM Terminals за I квартале 2017 года сократилась на 16%, до $91 млн

КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. APM Terminals - терминальный оператор в составе холдинга AP Moller-Maersk - получил по итогам первого квартала текущего года чистую прибыль $91 млн, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщается в опубликованном квартальном отчете группы.

Согласно обнародованной информации, снижение прибыли было обусловлено снижением спроса в Западной Африке и избыточностью предложения в ряде региональных рынков, сказавшимися на доходности операций. Средняя доходность оператора на одну перемещенную единицу TEU сократилась на 5,5%, с $200 до $189.

Оборот терминалов в портфеле APM Terminals (с учетом доли оператора) вырос по итогам квартала на 8% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, до 9,4 млн TEU.

Количество терминалов в портфеле APM по состоянию на конец квартала составило 75 по сравнению с 72 годом ранее и 73 в конце 2016 года. В отчете отмечается, что компания не инициировала новых терминальных проектов в соответствии с новой стратегией.

В целом группа AP Moller-Maersk получила за первый квартал текущего года чистую прибыль $253 млн. Для сравнения годом ранее чистая прибыль составила $224 млн. Выручка увеличилась на 5% и составила $8,9 млрд. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk Line получил убыток $66 млн по сравнению с прибылью в $37 млн в том же квартале прошлого года, несмотря на улучшение рыночных условий. Убыток логистического оператора группы Damco за квартал составил $8 млн по сравнению с прибылью в $2 млн в прошлом году.