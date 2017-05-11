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Объем ж/д перевозок цветных металлов в порты за 4 месяца сократился на 5,1%, до 1,3 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 15:38 UTC+3

На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 50% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 24%, Владивосток - 14%

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© Пресс-служба АО "Морской порт Санкт-Петербург"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-апреле 2017 года сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,28 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 1,24 млн тонн (-6,7%), импортные - 34,5 тыс. тонн (рост в 2,3 раза).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 594,82 тыс. тонн, что на 16,1% меньше, чем в январе-апреле 2016 года (708,87 тыс. тонн). В порт Новороссийск доставлено 291,77 тыс. тонн (-0,5%), Владивосток - 179,14 тыс. тонн (+39,9%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 50% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 24%, Владивосток - 14%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 12,28 тыс. тонн (рост в 2,5 раза), Восточный - 11,01 тыс. тонн (+54,7%). 

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