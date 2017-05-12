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КТК запустил две нефтеперекачивающие станции в Астраханской области

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 12:58 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 12, мая. /ТАСС

Их ввод обеспечит дополнительный прирост мощности на каспийском участке нефтепровода КТК до 10 млн тонн нефти в год

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АСТРАХАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в рамках расширения мощности трубопроводной системы ввел в эксплуатацию две новые нефтеперекачивающие станции (НПС) в Астраханской области. Их ввод обеспечит дополнительный прирост мощности на каспийском участке нефтепровода КТК до 10 млн тонн нефти в год, передает корреспондент ТАСС с церемонии ввода НПС.

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"Сразу две нефтеперекачивающие станции КТК в Астраханской области будут введены в эксплуатацию, увеличивая мощность трубопроводной системы, повышая нефтетранспортные возможности магистрали Тенгиз - Новороссийск, обеспечивая безопасный и надежный транспорт нефти на мировой рынке", - сказал генеральный директор КТК Николай Горбань на церемонии открытия.

Символическую задвижку трубопровода в рамках торжественной церемонии ввода НПС открыли Николай Горбань, губернатор Астраханской области Александр Жилкин и представители акционеров КТК.

Строительство НПС-4А, расположенной в Красноярском районе Астраханской области, и НПС-5А в Наримановском районе области началось в августе 2012 года в рамках проекта расширения мощности трубопроводной системы КТК. До реализации проекта расширения в Астраханской области действовала одна нефтеперекачивающая станция консорциума - НПС "Астраханская", которая в 2014 года была модернизирована.

 

О проекте расширения мощности КТК

 

КТК приступил к расширению мощности своей нефтепроводной системы до 67 млн тонн нефти в год в 2011 году. Программа предусматривала модернизацию пяти НПС, строительство 10 новых НПС, увеличение резервуарной емкости морского терминала до 1 млн тонн и замену 88-километрового участка трубопровода в Казахстане на трубу большего диаметра.

Проект расширения КТК планируется завершить в 2017 году. Его общая стоимость, утвержденная акционерами, составляет 5,4 млрд долларов, но ранее Горбань сообщал, что проект идет с экономией. Реализация проекта расширения трубопровода выполняется без привлечения займов, за счет собственных оборотных средств компании.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная "Транснефтью" - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Республика Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

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