"Железные дороги Литвы" снимают прицепные вагоны к пассажирскому поезду Москва-Калининград

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ВИЛЬНЮС, 12 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") откажется от прицепных вагонов к транзитному пассажирскому поезду по маршруту Москва-Калининград. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Линас Баужа.
"На этом маршруте мы не будем прицеплять в Вильнюсе к поезду свои вагоны. Это позволит уменьшить расходы предприятия. Сэкономленные средства будут направлены на улучшение услуг пассажирских перевозок", - сказал он.
По подсчетам "Летувос гележинкеляй", отказ от трех прицепных вагонов даст годовую экономию в 2 млн евро. Как утверждает компания, в 2016 году ее услугой на этом маршруте воспользовалось на 27% пассажиров меньше, чем годом ранее. По словам Баужи, люди смогут приобрести билеты в обе стороны в российские вагоны.
Железнодорожные маршруты Вильнюс-Москва и Вильнюс-Санкт- Петербург, которые обслуживались литовскими поездами, со ссылкой на значительное снижение пассажиропотока были закрыты в 2015 году.