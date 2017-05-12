"Железные дороги Литвы" снимают прицепные вагоны к пассажирскому поезду Москва-Калининград

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") откажется от прицепных вагонов к транзитному пассажирскому поезду по маршруту Москва-Калининград. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Линас Баужа.

"На этом маршруте мы не будем прицеплять в Вильнюсе к поезду свои вагоны. Это позволит уменьшить расходы предприятия. Сэкономленные средства будут направлены на улучшение услуг пассажирских перевозок", - сказал он.

По подсчетам "Летувос гележинкеляй", отказ от трех прицепных вагонов даст годовую экономию в 2 млн евро. Как утверждает компания, в 2016 году ее услугой на этом маршруте воспользовалось на 27% пассажиров меньше, чем годом ранее. По словам Баужи, люди смогут приобрести билеты в обе стороны в российские вагоны.

Железнодорожные маршруты Вильнюс-Москва и Вильнюс-Санкт- Петербург, которые обслуживались литовскими поездами, со ссылкой на значительное снижение пассажиропотока были закрыты в 2015 году.