Ставки фрахта на балкерные суда за месяц упали на 40%

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ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Ставки на балкерные суда за прошлый месяц снизились на 40% - в значительной степени из- за сокращения спроса на импорт железной руды в Китай, сообщает Nikkei.
Индекс ставок на суда класса capesize (крупнейших судов для перевозки навалочных грузов) колеблется в пределах $12 тыс. По состоянию на конец марта ставки держались на уровне более $20 тыс.
По данным издания, давление на ставки значительно усилилось в апреле на фоне замедления спроса со стороны Китая - ключевого импортера железной руды. Ранее с начавшимся восстановлением цен на продукцию сталелитейной отрасли китайские производители резко нарастили импорт сырья. В результаты запасы железной руды в портах Китая достигли рекордных 118 млн тонн. Затем ситуация на рынке резко изменилась, цены на стальную продукцию начали снижаться, а следом сократился спрос на новые поставки руды.
По прогнозам, снижение спроса продолжится. В связи с этим судоходные компании подписывают контракты с низкими ставками.
Перевозки железной руды - не единственный сегмент рынка, на который влияет снижение спроса в Китае. Угольная отрасль также зависит от этого фактора.
Мировые производители угля наращивали поставки на фоне увеличения спроса в Китае в результате сокращения местного производства. Однако политика китайского правительства может измениться в любой момент, отмечает Nikkei.
Спрос снижается также на перевозки из Южной Америки. Пик поставок соевых бобов и других сельскохозяйственных грузов из Латинской Америки в Китай позади, объемы начали снижаться, средняя стоимость фрахта судов класса panamax составляет примерно $8,1 тыс. в день, что на 38% ниже уровня середины апреля.
Аналитики, опрошенные Nikkei, оценивают перспективы рынка балкерных перевозок пессимистично. В прошлом году многие операторы понесли убытки из-за рекордно низких ставок. И сейчас, по словам Марико Семетко, вице-президента рейтингового агентства Moody's в Японии, спрос остается низким. Пока Китай "сидит" на своих запасах руды и сои, балкеры будут оставаться без работы, отмечает он.