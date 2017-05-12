Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставки фрахта на балкерные суда за месяц упали на 40%

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 15:53 UTC+3

Давление на ставки значительно усилилось в апреле на фоне замедления спроса со стороны Китая - ключевого импортера железной руды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Метелица/ТАСС, архив

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Ставки на балкерные суда за прошлый месяц снизились на 40% - в значительной степени из- за сокращения спроса на импорт железной руды в Китай, сообщает Nikkei.

Индекс ставок на суда класса capesize (крупнейших судов для перевозки навалочных грузов) колеблется в пределах $12 тыс. По состоянию на конец марта ставки держались на уровне более $20 тыс.

По данным издания, давление на ставки значительно усилилось в апреле на фоне замедления спроса со стороны Китая - ключевого импортера железной руды. Ранее с начавшимся восстановлением цен на продукцию сталелитейной отрасли китайские производители резко нарастили импорт сырья. В результаты запасы железной руды в портах Китая достигли рекордных 118 млн тонн. Затем ситуация на рынке резко изменилась, цены на стальную продукцию начали снижаться, а следом сократился спрос на новые поставки руды.

По прогнозам, снижение спроса продолжится. В связи с этим судоходные компании подписывают контракты с низкими ставками.

Перевозки железной руды - не единственный сегмент рынка, на который влияет снижение спроса в Китае. Угольная отрасль также зависит от этого фактора.

Мировые производители угля наращивали поставки на фоне увеличения спроса в Китае в результате сокращения местного производства. Однако политика китайского правительства может измениться в любой момент, отмечает Nikkei.

Спрос снижается также на перевозки из Южной Америки. Пик поставок соевых бобов и других сельскохозяйственных грузов из Латинской Америки в Китай позади, объемы начали снижаться, средняя стоимость фрахта судов класса panamax составляет примерно $8,1 тыс. в день, что на 38% ниже уровня середины апреля.

Аналитики, опрошенные Nikkei, оценивают перспективы рынка балкерных перевозок пессимистично. В прошлом году многие операторы понесли убытки из-за рекордно низких ставок. И сейчас, по словам Марико Семетко, вице-президента рейтингового агентства Moody's в Японии, спрос остается низким. Пока Китай "сидит" на своих запасах руды и сои, балкеры будут оставаться без работы, отмечает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
6
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
7
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама