"РЖД Логистика" и Emons будут совместно продвигать сервисы в Европе, России и Китае

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Крупнейший на территории СНГ мультимодальный логистический оператор АО "РЖД Логистика" и один из основных европейских логистических операторов Emons договорились о взаимном продвижении сервисов в сфере транспортировки сборных грузов в Европе, России и Китае, сообщает пресс-служба российской компании.

В рамках соглашения "РЖД Логистика" сможет пользоваться услугами Emons при доставке грузов из Европы в Россию, а Emons - услугами и инфраструктурой "РЖД Логистики" при транзите из Китая в Европу.

Российская компания расширит географию своего сервиса "РЖД Экспресс" по транспортировке сборных грузов и полных партий из Европы грузовыми автомобилями, а также в контейнерах по железной дороге.

"Немецкая компания имеет 90 филиалов с общей площадью складов 125 тыс. кв метров, это позволит партнерам производить консолидацию сборных грузов в Европе, опираясь на собственную сеть Emons", - говорится в сообщении пресс- службы.

Теперь "РЖД Логистика" сможет осуществлять отправки из любого европейского города. Доставка будет осуществляться в более чем 80 российских городов через транзитный распределительный склад в Москве, куда грузы будут приходить каждую неделю.

Emons получит доступ к железнодорожным транзитным сервисам "РЖД Логистики", которые позволяют привозить товары из любой точки Китая в любую европейскую страну в срок от 14 до 16 суток, отмечается в сообщении. В качестве генерального партнера немецкой компании на территории России и стран СНГ "РЖД Логистика" будет также оказывать услуги таможенной очистки грузов, терминально-складской обработки, доставки от СВХ до получателей.

Emons Spedition GmbH была основана в 1928 г., в настоящее время в компании работают более 2,5 тыс. сотрудников. В прошлом году компания перевезла около 4,3 млн отправок и эксплуатирует свой автопарк на 330 регулярных линиях. Группа компаний является международным транспортно-логистическим предприятием среднего размера.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.