Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"РЖД Логистика" и Emons будут совместно продвигать сервисы в Европе, России и Китае

Экономика и бизнес Транспорт
16 мая, 14:27 UTC+3

Российская компания расширит географию своего сервиса "РЖД Экспресс" по транспортировке сборных грузов и полных партий из Европы грузовыми автомобилями, а также в контейнерах по железной дороге

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Крупнейший на территории СНГ мультимодальный логистический оператор АО "РЖД Логистика" и один из основных европейских логистических операторов Emons договорились о взаимном продвижении сервисов в сфере транспортировки сборных грузов в Европе, России и Китае, сообщает пресс-служба российской компании.

В рамках соглашения "РЖД Логистика" сможет пользоваться услугами Emons при доставке грузов из Европы в Россию, а Emons - услугами и инфраструктурой "РЖД Логистики" при транзите из Китая в Европу.

Российская компания расширит географию своего сервиса "РЖД Экспресс" по транспортировке сборных грузов и полных партий из Европы грузовыми автомобилями, а также в контейнерах по железной дороге.

"Немецкая компания имеет 90 филиалов с общей площадью складов 125 тыс. кв метров, это позволит партнерам производить консолидацию сборных грузов в Европе, опираясь на собственную сеть Emons", - говорится в сообщении пресс- службы.

Теперь "РЖД Логистика" сможет осуществлять отправки из любого европейского города. Доставка будет осуществляться в более чем 80 российских городов через транзитный распределительный склад в Москве, куда грузы будут приходить каждую неделю.

 

Emons получит доступ к железнодорожным транзитным сервисам "РЖД Логистики", которые позволяют привозить товары из любой точки Китая в любую европейскую страну в срок от 14 до 16 суток, отмечается в сообщении. В качестве генерального партнера немецкой компании на территории России и стран СНГ "РЖД Логистика" будет также оказывать услуги таможенной очистки грузов, терминально-складской обработки, доставки от СВХ до получателей.

Emons Spedition GmbH была основана в 1928 г., в настоящее время в компании работают более 2,5 тыс. сотрудников. В прошлом году компания перевезла около 4,3 млн отправок и эксплуатирует свой автопарк на 330 регулярных линиях. Группа компаний является международным транспортно-логистическим предприятием среднего размера.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама