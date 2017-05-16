Федеральные трассы в Псковской области через три года полностью осветят

ПСКОВ, 16 мая. /ТАСС/. Населенные пункты Псковской области в местах прохождения через них федеральных трасс на Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москву и до границы с Белоруссией и Латвией получат полное освещение к 2020 году. Об этом во вторник сообщил руководитель Федерального управления автомобильных дорог (Упрдор) "Северо-Запад" Вадим Ермилов.

"Уже в 2017 году планируется обустроить искусственным электроосвещением 60 населенных пунктов, или 56%, а к 2020 году планируем выйти на показатель освещенности населенных пунктов Псковской области, по которым проходят федеральные автомобильные дороги, в 100%", - сказал он на заседании администрации Псковской области.

По словам Ермилова, сейчас федеральные дороги проходят по 107 населенным пунктам Псковской области, из них фактически освещение трасс обустроено в 43 населенных пунктах. В 2017 году дорожные фонари появятся на автодороге Р56 (Великий Новгород - Псков) в Порховском районе, на автодороге М9 "Балтия" (Москва - госграница с Лавтией) в Куньинском, Великолукском, Новосокольническом и Пустошкинском районах, а также на автодороге Р23 (Санкт- Петербург - госграница с республикой Беларусь) в пределах Пушкиногорского, Опочецкого, Пустошкинского и Невельского районов. Общая протяженность участков составит 79,5 км, ввод их в эксплуатацию намечен на 2020 год.