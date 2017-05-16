КТСП в январе-апреле возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 211 тыс. TEU

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России в январе-апреле 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 1,44 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Развернуть Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в январе-апреле 2017 года © ТАСС Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в январе-апреле 2017 года © ТАСС

ТАСС на основании данных Ассоциации морских торговых портов (АСОП) составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой морпорт Санкт-Петербург) c объемом перевалки контейнеров 210,82 тыс. TEU, что больше, чем в январе-апреле 2016 года на 10,9%.

Стивидорная компания "Морской рыбный порт" (Большой морпорт Санкт-Петербург) по итогам января-апреля 2016 года занимала 12-ю позицию. В отчетном периоде, нарастив перевалку контейнеров на 40,9%, до 48,39 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ПАО "Владивостокский МТП" (порт Владивосток) поднялось с 5-й на 3-ю позицию с оборотом 129,77 тыс. TEU (+37,4%), ООО "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный) - с 6-ой на 4-ю - 110,85 тыс. TEU (+20,4%), ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) - с 7-ой на 5-ю - 98,15 тыс. TEU (+17%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 67,02 тыс. TEU (+46,7%).

Развернуть Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в январе-апреле 2016 года © ТАСС Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в январе-апреле 2016 года © ТАСС

АО "Петролеспорт" (Большой морпорт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 18,5%, до 79,94 тыс. TEU, опустилось с 3-й позиции по итогам января-апреля 2016 года на 7-ю. АО "НЛЭ" (порт Новороссийск) опустилось с 4-ой на 6-ю позицию, перевалив 81,35 тыс. TEU (-15,3%), ООО "Моби Дик" (Большой морпорт Санкт-Петербург) - с 8-ой на 9-ю - 52,61 тыс. TEU (+7,8%).

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 89,2%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" (порт Санкт-Петербург) - на 88,9%, до 45 TEU, АО "Гидрострой" (порт Невельск) - на 74,2%, до 435 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 4,7 раза, до 4,29 тыс. TEU, ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 4,2 раза, до 21,54 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт- Петербург" (порт Санкт-Петербург) - в 2,5 раза, до 7,06 тыс. TEU.

По итогам января-апреля 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 1,05 млн TEU, что составляет 72,5% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 9,9%.