Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-апреля 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,44 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнер), в том числе: экспорт контейнеров составил 608,37 тыс. TEU (+10,7%), импорт - 620,3 тыс. TEU (+14,4%), транзит - 14,29 тыс. TEU (-13,1%), каботаж - 200,64 тыс. TEU (+11,3%).

Развернуть Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2017 г. Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морпортов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-апреле 2016 года, занимает Большой морской порт Санкт-Петербург с оборотом 623,59 тыс. TEU (+6,4%). Порт Магадан поднялся с 11-ой позиции по итогам января-апреля прошлого года на 10-ю, увеличив перевалку на 17,6%, до 16,88 тыс. TEU (+17,6%). Порт Мурманск вышел из топ-10.

Развернуть Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2016 г. Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС

Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января-апреля отмечен в портах: Азов - на 35,4%, до 2,39 тыс. TEU, Владивосток - на 32,1%, до 233,79 тыс. TEU, Корсаков - на 21%, до 38,65 тыс. TEU.

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 88,9%, до 45 TEU, Ванино - на 69,2%, до 12 TEU, Невельск - на 48,4%, до 1,21 тыс. TEU.

По итогам января-апреля 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 1,41 млн TEU, что составляет 97,4% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-апреля 2016 года составил 12,5%.