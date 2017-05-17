Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 13:16 UTC+3

По итогам января-апреля 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 1,41 млн TEU, что составляет 97,4% совокупного контейнерооборота морских портов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Смольский/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-апреля 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,44 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнер), в том числе: экспорт контейнеров составил 608,37 тыс. TEU (+10,7%), импорт - 620,3 тыс. TEU (+14,4%), транзит - 14,29 тыс. TEU (-13,1%), каботаж - 200,64 тыс. TEU (+11,3%).

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2017 г.

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2017 г.

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2017 г.
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морпортов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-апреле 2016 года, занимает Большой морской порт Санкт-Петербург с оборотом 623,59 тыс. TEU (+6,4%). Порт Магадан поднялся с 11-ой позиции по итогам января-апреля прошлого года на 10-ю, увеличив перевалку на 17,6%, до 16,88 тыс. TEU (+17,6%). Порт Мурманск вышел из топ-10.

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2016 г.

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2016 г.

Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-апреле 2016 г.
© ТАСС

Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января-апреля отмечен в портах: Азов - на 35,4%, до 2,39 тыс. TEU, Владивосток - на 32,1%, до 233,79 тыс. TEU, Корсаков - на 21%, до 38,65 тыс. TEU.

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 88,9%, до 45 TEU, Ванино - на 69,2%, до 12 TEU, Невельск - на 48,4%, до 1,21 тыс. TEU.

По итогам января-апреля 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 1,41 млн TEU, что составляет 97,4% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-апреля 2016 года составил 12,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама