РФПИ привлек инвестиции итальянской Anas в реконструкцию автодороги М-4 "Дон"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с итальянской компанией по управлению автодорогами Anas об инвестициях в проект реконструкции федеральной автодороги М-4 "Дон", сообщает пресс-служба фонда.

Инвестирование в проект будет осуществляться в рамках учрежденного консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры и оперирования автодорогами, соглашение о котором было подписано в среду в ходе официального визита премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Россию.

"Anas обладает передовой экспертизой в области развития и управления автомобильными дорогами, которая окажется бесценной для улучшения характеристик участка трассы М-4 и его последующей эффективной эксплуатации", - цитирует пресс- служба гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Помимо предоставления финансирования для реализации проекта и эксплуатации магистрали, Anas выступит поставщиком высокотехнологичного оборудования для организации комплексной системы управления дорожным движением на участке трассы.

Проект реконструкции трассы М-4 "Дон" реализуется РФПИ в рамках инфраструктурного партнерства с ГК "Автодор". Стороны осуществляют совместный поиск и инвестиции на начальном этапе реализации проектов под контролем государства с последующим привлечением ведущих стратегических инвесторов.