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"Ведомости": Домодедово запускает сервис по продаже авиабилетов онлайн

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 10:19 UTC+3

Шереметьево и Внуково ранее уже запустили сервисы онлайн-продаж билетов

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово сообщил о запуске сервиса по продаже авиабилетов на своем официальном сайте, сообщает газета "Ведомости".

Это совместный проект аэропорта и онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, пояснил газете представитель компании Денис Валеев. Партнерское соглашение сторонами было заключено на год.

Проект реализован на платформе онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, оно же выступает и оператором сервиса.

Компания выиграла тендер в конце 2016 года, предложив аэропорту самую высокую комиссию за продажу одного авиабилета. Ее размер стороны не раскрыли.

Шереметьево и Внуково ранее уже запустили сервисы онлайн-продаж билетов.

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