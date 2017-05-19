"Ведомости": Домодедово запускает сервис по продаже авиабилетов онлайн

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово сообщил о запуске сервиса по продаже авиабилетов на своем официальном сайте, сообщает газета "Ведомости".
Это совместный проект аэропорта и онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, пояснил газете представитель компании Денис Валеев. Партнерское соглашение сторонами было заключено на год.
Проект реализован на платформе онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, оно же выступает и оператором сервиса.
Компания выиграла тендер в конце 2016 года, предложив аэропорту самую высокую комиссию за продажу одного авиабилета. Ее размер стороны не раскрыли.
Шереметьево и Внуково ранее уже запустили сервисы онлайн-продаж билетов.