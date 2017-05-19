РЖД не будут снижать скидки на грузоперевозки в период летней навигации

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РЖД не будут снижать скидки на грузоперевозки в период летней навигацииТранспорт 19 мая, 12:31
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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не будет уменьшать размер скидок в рамках тарифного коридора на период летней навигации, заявил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощек.
"Это осталось идеей. Зачем снижать скидки? Мы рассчитали, и клиент вправе выбирать - везти нами или водой", - сказал он.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС заявлял, что тарифный коридор РЖД мог бы включать сезонный фактор с целью переориентации грузов на водный транспорт в сезон навигации. Министр подчеркивал, что для переориентации грузопотоков на реку нужны "взаимосвязанные решения конкурирующих транспортных систем".
Минтранс также заявлял о целесообразности сезонного изменения железнодорожных тарифов и тарифов в системе "Платон" для перехода грузов на реку во время навигации.
ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.
В текущем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.