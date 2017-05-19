Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД не будут снижать скидки на грузоперевозки в период летней навигации

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что тарифный коридор РЖД мог бы включать сезонный фактор с целью переориентации грузов на водный транспорт в сезон навигации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не будет уменьшать размер скидок в рамках тарифного коридора на период летней навигации, заявил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощек.

"Это осталось идеей. Зачем снижать скидки? Мы рассчитали, и клиент вправе выбирать - везти нами или водой", - сказал он.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС заявлял, что тарифный коридор РЖД мог бы включать сезонный фактор с целью переориентации грузов на водный транспорт в сезон навигации. Министр подчеркивал, что для переориентации грузопотоков на реку нужны "взаимосвязанные решения конкурирующих транспортных систем".

Минтранс также заявлял о целесообразности сезонного изменения железнодорожных тарифов и тарифов в системе "Платон" для перехода грузов на реку во время навигации.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

В текущем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама