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МЭР будет предлагать направить РЖД 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 15:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, мая. /ТАСС

РЖД выполнит решение акционера, заявил ТАСС представитель компании

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Замглавы МЭР Николай Подгузов

Замглавы МЭР Николай Подгузов

© Донат Сорокин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) будет предлагать ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам замглавы МЭР Николай Подгузов.

"По РЖД мы будем тоже придерживаться подхода 50% чистой прибыли по МСФО, если мне не изменяет память, она там в районе 10 млрд рублей", - сказал Подгузов.

РЖД выполнит решение акционера, заявил ТАСС представитель компании. "Вопрос выплаты дивидендов находится в введении акционера - государства. Компания в выполнит решения акционера", - сказал он.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания может перейти на выплату дивидендов от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при переходе на те же стандарты налогообложения. Говоря о размере дивидендов, Белозеров подчеркнул, что РЖД выполнят любое решение правительства. При этом он допустил возможность сокращения взносов в уставный капитал при сокращении объема дивидендов.

В апреле вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что правительство дало поручение рассмотреть вопрос перехода РЖД на стандарты МСФО при выплате дивидендов.

Как ранее сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин ожидает, что в 2017 году все госкомпании начнут выплачивать дивиденды от чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

По итогам 2015 года РЖД направили на выплату дивидендов за 302 млн руб., или 95% чистой прибыли по РСБУ.

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