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Управляющий астраханской верфи привлечен к рассмотрению исков "Лукойла" к Сбербанку

Экономика и бизнес Транспорт
22 мая, 11:34 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Истец просит взыскать с банка свыше 640 млн рублей по банковским гарантиям

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АСТРАХАНЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский арбитражный суд привлек к рассмотрению двух исков компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") к астраханскому филиалу Сбербанка временного управляющего судостроительного завода "Красные баррикады" (Астраханская область). Истец просит взыскать с банка свыше 640 млн рублей (общая сумма) по банковским гарантиям, передал корреспондент ТАСС из зала суда.

На первом заседании был рассмотрен иск о взыскании 229 млн 389 тыс. рублей. Судья Галина Бочарникова приобщила к делу очередные документы, в том числе экспертное заключение с разъяснениями, на котором основывается позиция ответчика. На заседании также было отмечено, что в апреле в отношении судозавода "Красные Баррикады" (привлеченное к делу третье лицо - прим. ТАСС) введена процедура банкротства - наблюдение.

"В связи с этим суд принял решение привлечь к участию в деле конкурсного управляющего завода "Красные Баррикады". Так как, если будет принято решение и некоторая сумма будет взыскана со Сбербанка, то он автоматически в качестве регресса обратится к судозаводу. Таким образом, судебное разбирательство отложено на 5 июля", - сказала Бочарникова.

Аналогичное решение она приняла в понедельник и по второму подобному иску - о взыскании 410 млн 794 тыс. рублей, его рассмотрение также отложено на 5 июля. Кроме судостроительного завода "Красные баррикады", в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к этим делам ранее был привлечен гендиректор "Красных Баррикад" Александр Ильичев (бенефициар - прим. ТАСС). Он так и не явился суд, не сообщив причину своего отсутствия.

 

История вопроса

 

Астраханская верфь под гарантии Сбербанка получила финансирование от истца (на строительство платформы жилого модуля-1 и райзерного блока для месторождения им. Филановского на Каспии - прим. ТАСС) и не исполнил свои обязательства.

Ранее сообщалось, что астраханский Арбитражный суд рассматривает несколько подобных исков компании "Лукойл- Нижневолжскнефть" к Сбербанку России, в качестве третьего лица в этих делах также привлечен судозавод "Красные баррикады". 15 марта этого года суд уже удовлетворил один такой иск и постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн рублей по банковской гарантии.

Кроме того, 16 января был также удовлетворен иск "Лукойл-Нижневолжскнефти" к судозаводу "Красные баррикады" о взыскании 612,857 млн рублей по договору займа.

Судозавод "Красные баррикады" - одна из крупнейших верфей Астраханской области, основана 118 лет назад. Завод специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.

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