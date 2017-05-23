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Экс-глава московского метро Пегов назначен директором РЖД по пассажирским перевозкам

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 11:28 UTC+3 МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее решением совета директоров Михаил Акулов освобожден от должности вице-президента и члена правления

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Дмитрий Пегов

Дмитрий Пегов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором по пассажирским перевозкам ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), говорится в сообщении РЖД. В ведении Пегова будет находиться бизнес-блок "Пассажирские перевозки", а также дочерние и зависимые общества, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок (АО "ФПК", АО "Вагонреммаш", пригородные пассажирские компании и др.).

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"Мы хорошо знаем Дмитрия Владимировича (Пегова) как по работе в ОАО "РЖД", где он курировал запуск скоростных поездов, так и по нашему совместному с Московским метрополитеном проекту - Московскому центральному кольцу, - сказал президент РЖД Олег Белозёров, представляя на оперативном совещании в компании директора РЖД по пассажирским перевозкам. - Уверен, что столь разносторонний опыт поможет Дмитрию Владимировичу сразу же влиться в работу и приступить к решению вопросов, стоящих перед пассажирским комплексом холдинга".

В числе основных задач пассажирского комплекса глава РЖД назвал актуализацию нормативной правовой базы, взаимодействие с федеральными органами власти, повышение внутренней эффективности и улучшение качества работы всех подразделений, входящих в пассажирский бизнес-блок и др.

Ранее решением совета директоров Михаил Акулов освобожден от должности вице-президента и члена правления. Он продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, упразднена.

Пегов возглавил Московский метрополитен летом 2014 года, когда его предшественник Иван Беседин был отправлен в отставку после аварии поезда на Арбатско-Покровской линии. До этого с 2010 года Пегов занимал должность гендиректора Дирекции скоростного сообщения - филиала РЖД.

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