Эксперт: японским компаниям следует рассмотреть вариант перевозок в РФ по Транссибу

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ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японским компаниям следует рассмотреть возможность задействования маршрута грузовых перевозок в Россию по Транссибирской магистрали вместо морского пути через Европу. Такое мнение выразил в среду президент Ассоциации Транссибирских интермодальных операторов Японии Кэндзиро Масуда на проходящем в Токио бизнес-форуме "Новые возможности и перспективы развития Евро-Азиатских грузовых перевозок".
"Тестовая транспортировка из японского порта Иокогама в Москву по Транссибу была осуществлена за 20 дней, в рамках установленного нами срока. Что касается тарифов, то мы также смогли доказать, что они выгоднее, чем перевозки морским путем. Я считаю, что японским компаниям стоит задуматься о том, чтобы перейти на этот маршрут", - сказал он.
Тестовая перевозка из Японии в Москву по Транссибирской магистрали была осуществлена в конце прошлого года. Груз вышел из порта Йокогама 28 ноября и 5 декабря прибыл в российский порт Восточный. После прохождения необходимых таможенных процедур 9 декабря он был отправлен в Москву по железной дороге, куда контейнеры прибыли 18 декабря. Обычно перевозки между Японией и Москвой осуществляются примерно за 55-60 дней по морскому пути через Индийский океан и Средиземное море в европейские порты и далее по железной дороге.
Международный бизнес-форум "Новые возможности и перспективы развития Евро-Азиатских грузовых перевозок" проходит в торговом представительстве РФ в Японии. В нем принимают участие около 100 представителей транспортных компаний из России, Казахстана, Китая, Монголии и Японии. Российскую сторону на нем представляет генеральный секретарь Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов, торгпред РФ в Японии Сергей Егоров, японскую - президент Ассоциации Транссибирских интермодальных операторов Японии Кэндзиро Масуда.