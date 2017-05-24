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Пассажиропоток Пулково за 4 месяца 2017 г. вырос на 26%, до 4 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 17:37 UTC+3

В апреле 2017 года пассажиропоток Пулково составил 1,15 млн человека (+27,6%)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая./ТАСС/. Аэропорт Пулково в январе-апреле 2017 года обслужил 4,05 млн человек, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота северной столицы".

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за отчетный период вырос на 22,9%, до 2,81 млн человек, на международных воздушных линиях - на 33,4%, до 1,23 млн человек.

Количество взлетно-посадочных операций увеличилось на 17,6%, до 42,4 тыс.

Самыми востребованными направлениями в январе-апреле 2017 г. стали Москва, Франкфурт-на-Майне, Сочи, Минск, Екатеринбург, Париж, Калининград, Мюнхен, Архангельск и Дубай.

Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объему перевозок в Пулково по итогам четырех месяцев стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь", UTair. В сумме они обслужили в аэропорту 2,69 млн человека или 66,7% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период.

Среди иностранных авиакомпаний лидерами стали Lufthansa, "Белавиа", "Узбекистон Хаво Йуллари", Уьшкфеуы, KLM. В общей сложности они обслужили в Пулково 338,1 тыс. человек или 8,4% от суммарного пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга в январе-апреле 2017 г.

В апреле 2017 года пассажиропоток Пулково составил 1,15 млн человека (+27,6%), в том числе пассажиропоток на внутренних воздушных линиях - 759,8 тыс. человек (+23,6%), на международных - 387,2 тыс. человек (+36,1%).

Количество взлетно-посадочных операций увеличилось на 16,7%, до 11,5 тыс.

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