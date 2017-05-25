ВМТП запустил в эксплуатацию локомобиль для ускорения работы с ж/д платформами и вагонами

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) запустило в эксплуатацию маневровый локомобиль на комбинированном ходу Mercedes-Benz Unimog U-400, который позволит ускорить маневровые работы с железнодорожными платформами и вагонами, сообщает пресс-служба компании.
Локомобиль способен передвигаться как по рельсам, так и по дорогам общего пользования.
Mercedes-Benz Unimog U 400 оснащен стандартными автомобильными колесами и стальными железнодорожными катками с шириной колеи 1520 мм.
"Локомобиль объединяет в себе маневренность автомобиля и мощность полноценного рельсового транспортного средства. Максимальная скорость движения по асфальту составляет 90 км/ ч, по рельсам - до 50 км/ч", - говорится в сообщении.
Unimog передвигает по рельсам до 1 тыс. тонн прицепного веса.
ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Порт входит в транспортную группу Fesco. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.