Аэропорт Внуково в апреле 2017 года увеличил пассажиропоток во внутреннем сообщении на 22%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково в апреле 2017 года увеличил пассажиропоток на внутренних линиях на 22,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 896 тыс. пассажиров, сообщается на сайте аэропорта. На международных воздушных линиях было обслужено 381 тыс. пассажиров (рост в 2 раза).

Во внутреннем сообщении двукратный рост объемов был отмечен на наиболее востребованных маршрутах: Санкт-Петербург и Сочи. На международных линиях лидировала Анталья.

В апреле 2017 года аэропорт обеспечил обслуживание 13,32 тыс. рейсов (+14,8%).

Авиакомпания UTair продолжает занимать первое место по количеству рейсов и пассажиров во Внуково, отмечается в сообщении. В апреле авиакомпания осуществляла полеты по 35 внутрироссийским и 15 международным направлениям, включая новый для перевозчика рейс по маршруту Москва - Мюнхен.

Самый высокий прирост объемов перевозок к прошлогоднему уровню среди партнеров Внуково обеспечила в апреле авиакомпания "Россия". Ее внутрироссийская маршрутная сеть расширилась за год с 9 до 16 направлений, а международная - с 7 до 19 маршрутов.

За отчетный период в аэропорту было обработано 5,21 тыс. тонн груза и почты (+52,2%). Пассажиропоток составил 1,28 млн человек (+37,5%).

Всего за первые четыре месяца 2017 года международный аэропорт Внуково обслужил 4,5 млн пассажиров, что на 42,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный аэропорт Внуково ежегодно обслуживает более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя взлетно- посадочными полосами, длиной 3,5 тыс. и 3,06 тыс. м, пропускная способность аэропорта составляет 35 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года компания обслужила 13,9 млн пассажиров (-11,8%).