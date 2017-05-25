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Аэропорт Крыма планирует в 2017 г. сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровне

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 15:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

В прошлом году пассажиропоток аэропорта увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,5% - до 5,2 млн человек

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Международный аэропорт Симферополь, единственные воздушные ворота Крыма, планирует в 2017 году сохранить пассажиропоток на уровне 2016 года. Об этом сообщил в четверг журналистам директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

"Прогнозы по пассажиропотоку достаточно сдержанные. <…> Мы скорее склонны прогнозировать сохранение пассажиропотока на прежнем уровне (на уровне прошлого года - прим. ТАСС)", - сказал он.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,5% - до 5,2 млн человек. В этом году на ситуацию влияет открытие для российских туристов турецкого направления, отметил Лаптев.

"Мы принимаем во внимание рост пассажиропотока (из России) по турецкому направлению. <…> Мы наблюдаем за ситуацией, понимаем, что один летний месяц может перечеркнуть всю динамику", - сказал представитель аэропорта.

В весенне-летней навигации аэропорт принимает рейсы более чем по 50 направлениям перелетов. Все они касаются внутренних линий. Международные рейсы аэропорт не выполняет с 2014 года в связи с санкциями в отношении Крыма, введенные после воссоединения полуострова с Россией.

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