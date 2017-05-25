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Господдержка проекта "Белкомур" в 2023-2034 гг. составит 95,8 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Проект предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 километров

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем господдержки проекта железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море-Коми-Урал) в 2023-2034 гг. составит 95,8 млрд руб., сообщил первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства региона Алексей Алсуфьев в ходе заседания в Совете Федерации.

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 километров. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

"Государственная поддержка проекта в период с 2023 по 2034 годы составит 95,8 млрд руб.", - сказал Алсуфьев.

При этом он отметил, что в период строительства магистрали поддержка из госбюджета не потребуется.

"Это цифры финансовой модели проекта, который на сегодня предполагает направление грузопотока в 35 млн тонн в порты, в том числе Архангельска и Мурманска. 251,5 млрд руб. - это объем тех инвестиций, который необходим, чтобы эту магистраль построить, это в ценах 2016 г. В ценах, соответствующих (полному объему инвестиций в проект) 327 млрд руб. При этом на период строительства магистрали средства федерального бюджета не требуются, частный инвестор подтвердил соглашение о том, что он готов взять на себя финансирование до 100% объема инвестиций на строительство. А последующее необходимо в виде платы концедента в течение 25 лет равными объемами", - добавил председатель правительства Архангельской области.

Согласно его докладу, с 2035 г. прогнозируется повышение доходов от провозной платы над объемами выплат конденсата. При этом после окончания реализации проекта железнодорожная магистраль будет передана РЖД с сохранением инвесттарифа на переходный период в 5 лет и направлением половины сверхдоходов в пользу концедента - это 117,5 млрд руб.

В конце февраля Архангельская область и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в вопросах строительства "Белкомура". Потенциальный инвестор строительства - китайская корпорация Poly International. Ориентировочная стоимость - 350 млрд рублей.

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