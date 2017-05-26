"РЖД Логистика" станет партнером VTG Rail Logistics в перевозках для Амурского ГПЗ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор АО "РЖД Логистика" станет партнером одной из ведущих логистических компаний Европы - VTG Rail Logistics Gmbh - на пространстве колеи 1520, сообщает российская компания.

В соответствии с договоренностями, "РЖД Логистика" в партнерстве с VTG Rail Logistics предоставит услуги грузополучателя и организует терминальные работы, будет формировать грузовые партии, обеспечивать автодоставку на "последней миле", а также сопровождать негабаритные грузы в дальневосточных портах прибытия, включая экспедирование в порту, перегруз оборудования и его крепление на железнодорожном подвижном составе. Начало совместной работы запланировано на конец мая 2017 года.

Первым совместным проектом сторон будет сотрудничество по доставке частей оборудования на строящийся Амурский газоперерабатывающий завод.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.