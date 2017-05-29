"Трансконтейнер" может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 46,81 руб. на акцию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год из расчета 46,81 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 650,4 млн рублей, что составляет 25% от чистой прибыли компании по РСБУ за 2016 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2017 года.

Годовое общее собрание акционеров "Трансконтейнера" состоится 22 июня.

Ранее генеральный директор компании Петр Баскаков говорил, что менеджмент "Трансконтейнера" намерен предложить направить на дивиденды за 2016 год не более 25% от чистой прибыли. По его словам, это связано с масштабной инвестиционной программой.

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ по итогам 2016 года составила 2,6 млрд рублей, по МСФО - 3,244 млрд рублей.

За первое полугодие 2016 года "Трансконтейнер" направил на дивиденды 4,8 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, 1,3 млрд рублей - из прибыли, полученной в первом полугодии 2016 года.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.