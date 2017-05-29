Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UPS договорился о партнерстве с китайским SF Express

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 12:55 UTC+3

В перспективе UPS и SF Holding планируют стать глобальной сетью доставок. Проект подлежит согласованию с регулирующими органами

Поделиться
Материал из 1 страницы

АТЛАНТА, 29 мая. / ТАСС /. UPS и SF Holding, материнская компания китайского экспресс-оператора SF Express, намерены создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки из Китая в США, говорится в сообщении компаний.

В перспективе UPS и SF Holding планируют стать глобальной сетью доставок. Проект подлежит согласованию с регулирующими органами.

СП будет предлагать "новые логистические продукты и услуги для упрощения и ускорения трансграничной торговли для клиентов в сфере B2B и B2C", - прокомментировал проект глава UPS в АТР Росс Маккалоу.

SF Express является одной из четырех частных национальных курьерских компаний Китая. Три ее конкурента - YTO Express, STO Express и ZTO Express.

В UPS отметили, что SF является "лидером на рынке экспресс-доставки в Китае". Совместно компании смогут объединить обширную сеть SF, охватывающую более 13 тыс. пунктов получения и выдачи отправлений, с глобальной сетью UPS в 220 странах, подчеркнул американский оператор.

Ранее в этом месяце конкурент SF - YTO Express - объявил о планах начать глобальную экспансию и к 2020 году "стать крупнейшим китайским оператором экспресс-доставки на международном рынке", используя в качестве трамплина приобретение гонконгской логистической компании On TimeLogistics (OTEL). План экспансии YTO также предусматривает масштабные инвестиции в покупку новых самолетов для развития бизнеса авиационных грузовых перевозок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама