UPS договорился о партнерстве с китайским SF Express

АТЛАНТА, 29 мая. / ТАСС /. UPS и SF Holding, материнская компания китайского экспресс-оператора SF Express, намерены создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки из Китая в США, говорится в сообщении компаний.

В перспективе UPS и SF Holding планируют стать глобальной сетью доставок. Проект подлежит согласованию с регулирующими органами.

СП будет предлагать "новые логистические продукты и услуги для упрощения и ускорения трансграничной торговли для клиентов в сфере B2B и B2C", - прокомментировал проект глава UPS в АТР Росс Маккалоу.

SF Express является одной из четырех частных национальных курьерских компаний Китая. Три ее конкурента - YTO Express, STO Express и ZTO Express.

В UPS отметили, что SF является "лидером на рынке экспресс-доставки в Китае". Совместно компании смогут объединить обширную сеть SF, охватывающую более 13 тыс. пунктов получения и выдачи отправлений, с глобальной сетью UPS в 220 странах, подчеркнул американский оператор.

Ранее в этом месяце конкурент SF - YTO Express - объявил о планах начать глобальную экспансию и к 2020 году "стать крупнейшим китайским оператором экспресс-доставки на международном рынке", используя в качестве трамплина приобретение гонконгской логистической компании On TimeLogistics (OTEL). План экспансии YTO также предусматривает масштабные инвестиции в покупку новых самолетов для развития бизнеса авиационных грузовых перевозок.