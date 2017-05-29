UPS договорился о партнерстве с китайским SF Express

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АТЛАНТА, 29 мая. / ТАСС /. UPS и SF Holding, материнская компания китайского экспресс-оператора SF Express, намерены создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки из Китая в США, говорится в сообщении компаний.
В перспективе UPS и SF Holding планируют стать глобальной сетью доставок. Проект подлежит согласованию с регулирующими органами.
СП будет предлагать "новые логистические продукты и услуги для упрощения и ускорения трансграничной торговли для клиентов в сфере B2B и B2C", - прокомментировал проект глава UPS в АТР Росс Маккалоу.
SF Express является одной из четырех частных национальных курьерских компаний Китая. Три ее конкурента - YTO Express, STO Express и ZTO Express.
В UPS отметили, что SF является "лидером на рынке экспресс-доставки в Китае". Совместно компании смогут объединить обширную сеть SF, охватывающую более 13 тыс. пунктов получения и выдачи отправлений, с глобальной сетью UPS в 220 странах, подчеркнул американский оператор.
Ранее в этом месяце конкурент SF - YTO Express - объявил о планах начать глобальную экспансию и к 2020 году "стать крупнейшим китайским оператором экспресс-доставки на международном рынке", используя в качестве трамплина приобретение гонконгской логистической компании On TimeLogistics (OTEL). План экспансии YTO также предусматривает масштабные инвестиции в покупку новых самолетов для развития бизнеса авиационных грузовых перевозок.