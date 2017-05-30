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"Трубная грузовая компания" намерена перенанять у ФГК 37,5 тыс. вагонов за 49 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 10:18 UTC+3

Рост ставок аренды на полувагоны в течение 2016 года побудил крупнейшие металлургические холдинги заключить с АО "Третья грузовая компания" долгосрочные договоры аренды более чем 30 тыс. полувагонов

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Владелец АО "Трубная грузовая компания" (ТГК) Александр Карманов намерен перенанять у АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) 37,5 тыс. вагонов, арендованных у "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ), за 49 млрд руб., сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", в рамках сделки предполагается перенаем парка УВЗЛ в пользу ГТЛК с последующей передачей в сублизинг ТГК и выплата ГТЛК компенсации в пользу УВЗЛ до 25 млрд руб. Средства должны пойти на погашение долга УВЗЛ перед "Уралвагонзаводом".

ТГК парк вагонов нужен для обслуживания долгосрочных контрактов с трубниками, отмечает газета.

По оценке Александра Карманова, трехкратный рост ставок аренды на полувагоны в течение 2016 года побудил крупнейшие металлургические холдинги (ТМК, ОМК, ЧТПЗ) заключить с АО "Третья грузовая компания" (создана на базе ТГК) долгосрочные договоры аренды более чем 30 тыс. полувагонов сроком на пять лет и более. Этот портфель контрактов позволил ТГК обратиться к лизинговой госкомпании ГТЛК с запросом о приобретении по лизингу или перенайму по договорам лизинга или аренды полувагонов, сейчас находящихся в лизинге у УВЗЛ. ГТЛК, по данным "Ъ", "подтвердила готовность участвовать в данной сделке при условии коммерческого финансирования" и корпоративного одобрения.

ФГК в марте 2016 года привлекла парк УВЗЛ в аренду. За этим могла последовать сделка и по покупке УВЗЛ, но ей препятствовали долги УВЗЛ - около 76 млрд руб. В феврале о покупке УВЗЛ договорилось ООО "Тринфико Пропети Менеджмент", управляющее пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", однако в мае сделку не разрешила ФАС. Александр Карманов, чьи компании, в том числе Евразийский трубопроводный консорциум, являются крупными подрядчиками "Газпрома" и "Транснефти" (объем подрядов в 2015 году, по данным Forbes,- 51,3 млрд. руб.), ранее выступал идеологом консолидации вагонов лизинговых компаний через так называемый "план "Ураган".

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