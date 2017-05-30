Росавтодор: одна из дорог Кубани станет автоподходом к Керченскому мосту

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КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Власти Кубани готовят документы для передачи краевой автодороги Краснодар - Темрюк - хутор Белый в федеральную собственность. Трасса станет одним из автоподходов к строящемуся мосту в Крым, сообщили во вторник ТАСС в управлении федеральных дорог "Черноморье" со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
"Трасса функционально призвана стать одним из дальних автоподходов к Крымскому мосту, строительство которого осуществляет Федеральное дорожное агентство. Администрация Краснодарского края подтвердила готовность к 1 июня текущего года передать Росавтодору пакет документов, необходимый для начала работы над проектом постановления правительства о передаче дороги из субъектного (краевого) в федеральное подчинение", - отмечается в сообщении ведомства.
Вопросы строительства подъездных дорог к Крымскому мосту и необходимой инфраструктуры обсуждали на совещании в Краснодаре с участием властей Кубани и заместителя руководителя Росавтодора Григория Прокуронова. Свои проекты по обеспечению в дальнейшем автомобилистов всем необходимым представили компания "Лукойл-Югнефтепродукт" и сеть придорожных кафе быстрого питания "Баранка". Приступить к строительно-монтажным работам на территории зоны сервиса планируется уже к середине лета этого года.
"Запланировано, что к моменту запуска рабочего движения на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в 2018 году, все объекты многофункциональной зоны будут функционировать в штатном режиме", - подчеркнул Прокуронов.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 211,9 млрд руб. в ценах четвертого квартала 2015 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в 2019 году. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж".