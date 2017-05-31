На Свердловской желдороге к концу 2017 года могут списать более 120 секций локомотивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. На Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") к концу 2017 года могут списать более 120 секций локомотивов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление главного инженера Свердловской дирекции тяги Сергея Солонинина.

"1 августа на СвЖД истечет срок службы 78 секций локомотивов (для ведения грузового поезда, в основном, необходимо от двух до четырех секций), к концу года эта цифра увеличится до 121 секции. Локомотивы будут списаны из-за изменений в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", согласно которым со 2 августа 2017 года вступает в силу запрет на продление срока службы старых локомотивов без модернизации", - пишет "Ъ".

Операторы и грузоотправители опасаются, что списание локомотивов на СвЖД может привести к дефициту тягового состава и увеличит простой грузовых вагонов на путях промышленных предприятий. "Екатеринбургский филиал ПГК обеспечивает подвижным составом большое количество предприятий с производством непрерывного цикла. Задержка в обеспечении этих компаний вагонами может оказать негативное влияние на их производственный цикл", - считает директор Екатеринбургского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) Виталий Кущенко. По его словам, вагоны ПГК подаются под погрузку/выгрузку на 185 станциях СвЖД, и значительная часть парка перевозится тяговым подвижным составом РЖД. Перевозки собственными локомотивами ПГК осуществляет между станцией Нижнесергинская и Нижнесергинским метизно-металлургическим заводом (входит в группу НЛМК).

Председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по транспорту и логистике Сергей Мазуркевич подтверждает, если обращения предприятий в РЖД по предоставлению локомотивной тяги будут происходить массово в период вступления в силу техрегламента, это может спровоцировать некий дефицит локомотивов на сети. "Однако, скорее всего, такой дефицит будет временным и некритичным, по крайней мере, на СвЖД, так как на магистрали плановое обновление и модернизация парка, в том числе локомотивов, производится регулярно", - цитирует "Ъ" Мазуркевича.

Участники рынка считают, что запрет серьезно повлияет на работу компаний, которые на подъездных путях к предприятиям используют собственные локомотивы. Как рассказал "Ъ" коммерческий директор ОАО "Ураласбест" Яков Ременник, модернизация парка локомотивов грозит неподъемными тратами для предприятий. "Запрет на продление срока службы локомотивов действительно больная тема для предприятий. Адекватной замены локомотивов нет, железная дорога не готова к введению техрегламента. Если завтра вступит в силу запрет - новые локомотивы моментально из ниоткуда не возьмутся, это будут огромные затраты, которые мало кто перенесет", - пояснил он. По мнению Ременника, сроки вступления техрегламента могут быть перенесены.

Другой участник рынка считает, что одним из вариантов решения проблемы может стать допуск на сети РЖД частной локомотивной тяги и использование на них собственных поездных формирований. Но, по сведениям "Ъ", СвЖД не готова допускать на свою сеть частные локомотивы.

В СвЖД отметили, что запрет на продление службы старых локомотивов не грозит дефицитом тягового подвижного состава. "Для выполнения необходимого объема перевозок мы обладаем достаточным парком локомотивов - более 1,5 тыс. тепловозов и электровозов. Также технически исправные локомотивы числятся в инвентарном парке и в случае необходимости они могут быть вновь введены в эксплуатацию", - сообщил "Ъ" Сергей Солонинин. Он добавил, что до конца 2017 года на свердловскую магистраль поступят 43 новые секции.